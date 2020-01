Camila Giorgi-Kerber, Australian Open 2020: data, orario, programma, tv del 3° turno (Di giovedì 23 gennaio 2020) Continua l’avventura negli Australian Open 2020 di Camila Giorgi. L’azzurra quest’oggi ha sconfitto la russa Svetlana Kuznetsova ed ha ottenuto la qualificazione al terzo turno dello Slam Australiano. Una prestazione di grande rilievo dell’azzurra che sembra essersi messa definitivamente i problemi al polso del 2019 alle spalle. Sulla sua strada ci sarà, tra due giorni (25 gennaio), la tedesca Angelique Kerber, vincitrice di questo Major nel 2016. Una sfida che storicamente non ha mai sorriso alla marchigiana, sempre perdente nei quattro precedenti con la tedesca, ultimo dei quali nel torneo di Sydney dell’anno passato. Si prospetta quindi un match complicato per Camila che però, non avendo nulla da perdere, potrà giocare come preferisce, ovvero a tutto braccio. Camila Giorgi-Kerber, Australian Open 2020: data, orario, programma, tv del 3° turno La partita ... oasport

