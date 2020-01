Antonello Corigliano: chi è il nuovo corteggiatore di Lucia Bramieri (video) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lucia Bramieri, oggi, giovedì 23 gennaio 2020, è stata ospite di Pomeriggio 5 per presentare il suo nuovo corteggiatore. Un aitante ragazzo pugliese più giovane di 18 anni che porta per nome Antonello Corigliano. Negli scorsi giorni, sono uscite delle foto che li ritraevano assieme in maniera molto complice.Antonello Corigliano: chi è il nuovo corteggiatore di Lucia Bramieri (video) 23 gennaio 2020 18:34. blogo

gossipblogit : Antonello Corigliano: chi è il nuovo corteggiatore di Lucia Bramieri (video) -