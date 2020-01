Venezia, il Mose potrà entrare in funzione dal 30 giugno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I commissari del Consorzio Venezia Nuova hanno comunicato in Prefettura a Venezia che il cronoprogramma del Mose prevede la possibilità di mettere in funzione le paratoie a partire dal 30 giugno, in occasione di maree di un certo livello, probabilmente 140 centimetri, anche se la quota precisa non è stata ancora stabilita. fanpage

