Sondaggi, Lega senza rivali ma in due mesi ha perso 3 punti: i voti in uscita ripescati da Fratelli d’Italia. E la Meloni stacca Salvini (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La campagna elettorale a tutto campo tra Emilia Romagna e Calabria, piazza per piazza e si potrebbe dire citofono per citofono, non basta. La Lega è ancora il primo partito con un sensibile distacco sugli altri partiti, ma scende di un altro gradino, per la nona volta in due mesi. E’ la fotografia di un Sondaggio di Ixè per Cartabianca (Rai3): l’istituto di rilevazione sottolinea che i consensi persi dal Carroccio sono comunque riassorbiti da Fratelli d’Italia, confermando la concorrenza interna tra le due forze sovraniste. Certo, non è che gli avversari della Lega abbiano messo la quarta. Il Pd, per esempio, torna sotto la soglia del 20, mentre il M5s – la cui crisi è ora certificata dalle dimissioni del capo politico Luigi Di Maio – continua a galleggiare intorno al 16. Nel dettaglio, dunque, la Lega scende al 28,7 per cento con una tendenza che prosegue ... ilfattoquotidiano

