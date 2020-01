Scoperta per caso la cellula “amica” nella cura dei tumori (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alcuni scienziati Britannici hanno fatto una Scoperta sconvolgente e lo hanno fatto per caso. I ricercatori dell’Università di Cardiff analizzavano del sangue che proveniva da una banca del Galles era una ricerca basata su cellule immunitarie capaci di sconfiggere i batteri e mentre eseguivano questa ricerca si accorgono di una cosa mai Scoperta prima… Una cellula del tutto sconosciuta e che può servire ad uno scopo salvavita. Un nuovo tipo di cellule definite cellule T. Una nuova cellula immunitaria porta un tipo di recettore mai visto prima, che agisce come una specie di uncino, che si aggrappa alla maggior parte dei tumori umani, salvaguardando quelle sane. (Continua…) In laboratorio è stato dimostrate che le cellule immunitarie che contengono il nuovo recettore riescono ad uccidere il cancro ai polmoni, al colon, al sangue alla pelle, alle ossa, al seno, alla prostata, ... howtodofor

