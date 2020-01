Sci alpino, Francesca Marsaglia per confermare a Bansko il nuovo status da top5 in discesa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In questa Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 la nostra Francesca Marsaglia si era posta un obiettivo importante: dimostrare di poter valere le parti alte della classifica delle prove veloci e, possibilmente, farlo con continuità. Dopo diverse stagioni nelle quali la sciatrice di Cesana Torinese aveva proceduto con qualche alto e basso di troppo, l’imperativo era dimostrare, in primo luogo a sè stessa, che ce la poteva fare. Il suo ruolino di marcia in discesa sta ampiamente confermando che i passi in avanti compiuti sono stati notevoli. Dopo un ventiseiesimo posto nella prima gara di Lake Louise, l’atleta classe 1990 è salita sul gradino più basso del podio nella località canadese, quindi ha centrato un brillante quinto posto ad Altenmarkt, nell’ultima gara disputata. Ed ora, per Francesca Marsaglia, arrivano un paio di occasioni da non farsi sfuggire. Il Circo ... oasport

Fisiofficial : In bocca al lupo, #paris, tornerai più forte di prima ! - Fisiofficial : CHE GIORNATA PER LO SCI ITALIANO! BRIGNONE VINCE UN GIGANTE AL CARDIOPALMA SUL SESTRIERE! GRANDIOSA FEDERICA! ????????… - Fisiofficial : PARIS STREPITOSO A WENGEN! È SECONDO DIETRO SOLO A FEUZ! SI TRATTA DEL QUINTO PODIO STAGIONALE! ????????… -