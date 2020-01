Sanremo 2020, Rai su Rula Jebreal: «Intervento slegato da politica». Ma è ancora polemica sul suo cachet (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Rula Jebreal Il contributo di Rula Jebreal al Festival di Sanremo 2020 sarà “totalmente slegato da temi politici“. E certo: sarebbe stato inopportuno il contrario. La Rai prova a spegnere le polemiche sulla presenza della giornalista palestinese nel cast della kermesse canora rispondendo ad un’interrogazione parlamentare presentata in Vigilanza da Fratelli d’Italia. Nella lettera redatta dai vertici del servizio pubblico si è accennato anche al cachet della co-conduttrice e monologhista per una sera, argomento attorno al quale – in realtà – le critiche non si sono ancora spente. Ed anzi non accennano a farlo. “Rula Jebreal sarà sul palco dell’Ariston con un suo Intervento su tematiche attinenti alla violenza contro le donne, tema su cui è particolarmente sensibile, avendolo purtroppo vissuto da vicino. Si tratta pertanto di un contributo ... davidemaggio

