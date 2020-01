Migranti, in che stato sono i Cpr in Italia? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La morte di Vekhtang Enukidze, sulla quale indaga la procura di Gorizia, ha riacceso i riflettori sullo stato del sistema di accoglienza e detenzione dei Migranti e richiedenti asilo in Italia. Sul decesso del 38enne georgiano, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Enukidze ha avuto un malore ed è morto dopo che gli agenti di polizia sono intervenuti per sedare una rissa scoppiata nel Cpr di Gradisca. Cosa sono i Cpr? Noti in precedenza come Centri di permanenza temporanea (Cpt) e successivamente con la denominazione di Centri di identificazione ed espulsione (Cie), i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) fanno parte della rete di strutture usate per identificare e deportare dal territorio Italiano i “Migranti irregolari”, ovvero le persone straniere non dotate di un permesso di soggiorno valido. Nei primi 6 mesi del 2019 ... open.online

