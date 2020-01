M5S, Saiello: “Lsu, Regione tiene bloccate 102 assunzioni in protezione civile” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“I 3.420 lavoratori socialmente utili della Campania costituiscono un patrimonio di fondamentale importanza in termini di professionalità, competenze ed esperienza in molti settori di pubblica utilità della nostra Regione. Un patrimonio che questa amministrazione regionale rischia di disperdere sebbene, grazie a un emendamento a firma M5S e approvato in Legge di Bilancio, oltre 6000 Lsu delle regioni del Sud potranno essere finalmente stabilizzati. Per 102 di questi lavoratori, in possesso di specifiche professionalità in materia di protezione civile e da anni ininterrottamente in servizio nei preposti uffici regionali, sarebbero già dovute iniziare le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Ma nonostante un ordine del giorno a nostra firma approvato all’unanimità dall’aula del Consiglio, due interrogazioni scritte e in attesa di risposta, non c’è ... anteprima24

