La peste suina, i richiami alimentari e i consumatori che non leggono le etichette: quando per fare la spesa ci vuole una laurea. Il decalogo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cosa sta accadendo nel nostro opulento e avanzato mondo occidentale? Ogni giorno, sempre di più, appaiono sui giornali notizie dedicate agli alimenti, tutte negative. Solo su MeteoWeb le pubblicazioni di richiami alimentati negli ultimi giorni sono state decine. Ma per farsi un’idea dell’entità del fenomeno basta consultare il sito del Ministero della Salute, nella sezione Avvisi di sicurezza, per comprendere di cosa stiamo parlando. Non c’è da stupirsi, in verità: la produzione industriale, e non solo, è soggetta a controlli, ma l’entità dei prodotti che quotidianamente vengono riversati nei supermercati è tale e tanta da non permettere un’analisi ferrea di ogni singolo alimento venduto. Ed è cosi che, a volte, nel corso di controlli a campione emergono criticità che implicano il richiamo dei prodotti trovati non conformi alle normative, e spesso ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Peste suina, maxi sequestro di #carne cinese a #Padova - fattoquotidiano : Padova, sequestrate 10 tonnellate di carne proveniente dalla Cina: possibile contaminazione da peste suina - SkyTG24 : Peste suina, sequestrate e incenerite 10 tonnellate di carne cinese -