Il nuovo flagship di Sony in arrivo al MWC con display 4K e Snapdragon 865 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sony si prepara al MWC 2020 con un flagship pronto per il palco: display 4K, processore Snapdragon 865 e supporto al 5G. L'articolo Il nuovo flagship di Sony in arrivo al MWC con display 4K e Snapdragon 865 proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

TechZillaIT : A pochi mesi dal debutto del nuovo flagship killer di One Plus ecco che iniziano a circolare sempre più indizi sul… - GlobeStylesMag : Bally Haus Milano Via Montenapoleone: il nuovo flagship store, il party - NSigaro : Apple apre un nuovo flagship store a Roma: 120 assunzioni - -