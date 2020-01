Espansione Tasti DualShock 4: al via i pre-order su Amazon (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nel mese di dicembre Sony aveva annunciato una nuova Espansione per il controller DualShock 4 di PlayStation 4 che avrebbe consentito di agganciare nella parte posteriore del pad due pulsanti aggiuntivi.Ora su Amazon sono disponibili i pre-order di questo accessorio. Il design ricorda molto le levette posteriori presenti all'interno del controller Xbox Elite. Tra le due levette si trova uno schermo OLED che mostra quali pulsanti sono stati assegnati ad un comando. La loro mappatura consentirà ben 16 diverse azioni, inoltre è presente un jack da 3,5 mm utile per agganciare delle cuffie audio.L'Espansione Tasti sarà disponibile a partire dal 14 febbraio in Italia ed avrà un costo di circa 30 euro. A questo link, se ancora non lo avete fatto, potete preordinare una vostra copia.Leggi altro... eurogamer

