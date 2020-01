Cyberpunk 2077: secondo un insider il posticipo è dovuto alla scarsa potenza delle console attuali (Di mercoledì 22 gennaio 2020) secondo quanto affermato dall'insider polacco Borys Niespielak, Cyberpunk 2077 è stato rimandato a causa delle console di attuale generazione, in quanto non sarebbero in grado di farlo girare correttamente.La scorsa settimama CD Projekt Red ha ufficialmente annunciato che il loro attesissimo titolo sarà rimandato, il team ha assicurato che il gioco è finito e giocabile, tuttavia pare sia necessario altro tempo per limare le imperfezioni presenti nel gioco. Niespielak non è però dello stesso avviso e durante un recente podcast ha illustrato la sua versione.Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le dovute cautele, almeno finché non saranno rilasciate dichiarazioni ufficiali.Leggi altro... eurogamer

