Coppa Italia 2020: la Juventus si sbarazza della Roma per 3-1 con un super Cristiano Ronaldo e vola in semifinale (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Juventus conquista la quinta vittoria consecutiva del 2020 (tre in campionato, due in Coppa) battendo nettamente la Roma per 3-1 e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino, i padroni di casa bianconeri hanno messo subito la partita nei binari giusti grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur e Leonardo Bonucci per poi gestire senza grossi patemi il tentativo di rimonta dei capitolini, capaci di accorciare le distanze a inizio ripresa con l’autogol di Gianluigi Buffon su un bel sinistro da lontano di Cengiz Under. Adesso la “Vecchia Signora” attende al prossimo turno la vincente della sfida di martedì prossimo tra Milan e Torino. L’avvio di partita è abbastanza equilibrato con la Roma che comincia però ad abbassarsi dopo un approccio molto aggressivo, lasciando di fatto il pallino del gioco ... oasport

goal : Cristiano Ronaldo scores again as Juventus qualify for the Coppa Italia semi-finals ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FinoAllaFine bianconeri! Vogliamo le semifinali!???? LIVE ? - juventusfc : Le statistiche da conoscere verso ?? #JuveRoma #InNumbers: -