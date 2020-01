Claudio Lippi punge Amadeus: "Le donne le faccio stare avanti" - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luana Rosato Dagli studi de La Prova del Cuoco, Claudio Lippi commenta le dichiarazioni di Amadeus su Sofia Novello, poi precisa: "Non voglio fare polemica" Il concetto di “passo indietro” espresso da Amadeus continua a far discutere nelle varie trasmissioni televisive e, inaspettata, è arrivata anche la frecciata di Claudio Lippi che, da La Prova del Cuoco, ci ha tenuto a dire la sua pur senza voler “fare polemica”. Tutto è accaduto durante la puntata di ieri, 21 gennaio, del cooking show di Rai 1: Lippi, indossando il grembiule e intento a cucinare insieme alla sua ospite, si è lasciato scappare una frase che ha scatenato gli applausi del pubblico in studio e il “bravo” di qualcuno dei presenti. “A differenza del mio amico Amadeus, io le donne le faccio andare avanti, non indietro – ha commentato, all’improvviso, Lippi che ha aggiunto - .Non è polemica eh!”. L’ospite de La ... ilgiornale

