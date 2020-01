Autostrada A1: chiuso per due notti (sabato 25 e domenica 26) l’intero tratto Firenze Sud-Incisa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per due notti sarà chiuso il tratto d'Autostrada fra Firenze Sud e Incisa Reggello, sia verso Bologna che verso Roma. Avverrà esattamente dalle 21 di sabato 25 gennaio fino alle 7 di domenica 26 gennaio. E ancora dalle 22 di domenica 22 gennaio alle 5 di lunedì 27 gennaio. Questo - come recita un comunicato congiunto di Autostrade per l'Italia e del comune di Bagno a Ripoli - per consentire la posa in opera di un viadotto firenzepost

FirenzePost : Autostrada A1: chiuso per due notti (sabato 25 e domenica 26) l’intero tratto Firenze Sud-Incisa… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nel #Gr delle 7,18 ci occuperemo dell'autostrada a19 palermo-catania: da fine marzo chiuso per due anni lo svincolo per enn… - TgrSicilia : Nel #Gr delle 7,18 ci occuperemo dell'autostrada a19 palermo-catania: da fine marzo chiuso per due anni lo svincolo… -