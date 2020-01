Trema la terra nel Foggiano, scossa di terremoto di magnitudo 3.6 (Di martedì 21 gennaio 2020) Forte scossa di terremoto in provincia di Foggia. Il sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato nei pressi di Carpino. FOGGIA – Brusco risveglio per gli abitanti della Puglia. Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2020 in provincia di Foggia. Il sisma di magnitudo 3.6 non ha, al momento, creato danni a persone o cose ma gli accertamenti sono in corso. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per verificare tutte le segnalazioni. Non sembrano esserci situazioni di criticità ma i controlli continueranno nelle prossime ore. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.6 ore 04:24 IT del 21-01-2020 a 4 km SE Carpino (FG) Prof=20Km #INGV 23799061 https://t.co/CqsjjEGrQ1— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 21, 2020 terremoto in provincia di Foggia: non ci sono danni a persone o cose E’ stato un ... newsmondo

