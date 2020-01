Sky: Ospina tra i pali, ballottaggio Fabian-Lobotka. Può essere la serata di Lozano e Demme (Di martedì 21 gennaio 2020) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini. “Questa può essere la serata giusta per Lozano, per Demme e tengo aperto un ballottaggio Fabian-Lobotka”. Ugolini sostiene che tra i pali non ci sarà Meret ma Ospina. “Da ciò che ci risulta dovrebbe giocare ancora Ospina. Il colombiano è un portiere di grande caratura tecnica, non è l’ultimo arrivato. Meret, però, è un patrimonio del Napoli. Contenderà la maglia della nazionale a Donnarumma. Disperdere questo potenziale sarebbe un delitto. Il Napoli deve riavviare il motore e tutti i mezzi son buoni per farlo, deve cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, ma anche mentale”. Sul mercato del Napoli: “Non mi fanno preoccupare i nomi che circolano, mi preoccupa solo la situazione attuale. L’obiettivo è fare punti provando a sfruttare tutti i mezzi a disposizione. Credo ... ilnapolista

