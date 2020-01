Sanremo | Rita Pavone svela | Salvata in extremis dalla morte Ora penso solo a

Rita Pavone/ 'Ho rischiato di morire. Sanremo? Non mi importa delle critiche!' : Rita Pavone si racconta a Leggo prima del Festival di Sanremo 2020: 'Nel 2003 ho rischiato di morire! Sono viva per miracolo...'

Sanremo 2020 - Rita Pavone e il racconto segreto : «Ho rischiato di morire - mi hanno salvato in extremis. Ora voglio solo cantare». E ringrazia Renato Zero : «Se oggi sono qui a Sanremo lo devo al destino che mi è stato amico e a Renato Zero che amico mi è stato altrettanto». Rita Pavone ? tra le 24 voci in gara al 70°...

Sanremo 2020 - cosa c'è dietro l'ondata di moralismo contro Amadeus : la ridicola verità su chi lo attacca : Rompono tutti le balle ad Amadeus. Oh, tutti: politici, attori, soubrette, opinionisti, tuttologi, gente che ha bisogno di dire «io esisto», fanatici, astrologi, astronomi, astrofisici, cantanti esclusi, forse persino Papi (non Enrico). Lo fanno in tv, sui giornali, alla radio, soprattutto nei socia

Albano e Romina Power a Sanremo : Malgioglio svela un’importante verità : Cristiano Malgioglio ha parlato nuovamente di Albano e Romina e della loro possibile apparizione al Festival della musica italiana Albano Carrisi e Romina Power (Fonte foto: Getty Images) La possibile partecipazione di Albano e Romina Power al prossimo Festival di Sanremo sta tenendo i fan con il fiato sospeso negli ultimi giorni. Nella classifica conferenza stampa di presentazione, il conduttore Amadeus non si è sbilanciato ...

Sanremo - l’altra polemica : Myss Keta preferita a Gregoraci. La showgirl attacca Savino : «Perché per il mio ex marito è di destra» : Mentre Amadeus tentava di difendersi dalle polemiche scoppiate per quel «passo indietro» con cui elogiava Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, sul Festival di Sanremo si consumava un’altro scontro durissimo. La showgirl Elisabetta Gregoraci ha denunciato su Facebook di essere stata esclusa dalla conduzione dell’Altro Festival, per il quale il conduttore Nicola Savino le ha preferito l’artista Miss Keta. I motivi sarebbero ...

Sanremo 2020 - Nicola Savino parla della Gregoraci : la sua verità : Dopo le accuse al vetriolo che Elisabetta Gregoraci ha postato su Instagram, Nicola Savino ha replicato allo sfogo della conduttrice smentendo categoricamente ogni sua accusa. Anche Amadeus è accorso in suo aiuto commentando la vicenda. Nicola Savino e Elisabetta Gregoraci Con uno sfogo al vetriolo attraverso i social Elisabetta Gregoraci aveva rivelato che all’ultimo sarebbe stata “esclusa” da L’Altro Festival, lo show ...

Rita Pavone torna a Sanremo : una vita di successi : Rita Pavone torna a cantare per la quarta volta sul palco dell’Ariston nella 70esima edizione del Festival di Sanremo, dopo 48 anni dall’ultima partecipazione in veste di concorrente. Rita Pavone, passato e presente sul palco dell’Ariston Rita Pavone nel 2017 ha ricevuto un premio alla carriera proprio sul palco dell’Ariston, lo stesso su cui tornerà a esibirsi tra pochi giorni, una scelta che ha scatenato non poche polemiche sui social. ...

Striscia la notizia - Rita Pavone a Sanremo. Bomba di Antonio Ricci : "Il ballo del Matteone" : Striscia la notizia porta in tv la "sovranista" Rita Pavone. Ieri sera 15 gennaio è infatti andata in onda Valeria Graci nei panni della cantante che dopo 48 anni torna in gara al Festival di Sanremo. E per rispondere a chi l'accusa di condividere alcune posizioni della Lega di Matteo Salvini, la "P

Ronaldo out in Coppa - ‘scusa’ o verità? “Deve aiutare Georgina a scegliere il vestito di Sanremo [FOTOGALLERY] : Tra pochissimi minuti la Juventus scenderà in campo allo Stadium per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese. Non sarà della partita Cristiano Ronaldo, colpito da un attacco di sinusite. A comunicarlo, la stessa società attraverso un tweet sul profilo ufficiale bianconero. Come sempre in queste occasioni, i social non perdonano. Tifosi bianconeri e non hanno iniziare a tempestare di commenti il post, tra ironia e ...

Rita Pavone a Sanremo 2020 con Niente (Resilienza 74) prima del nuovo album : Rita Pavone a Sanremo 2020 presenta il brano Niente (Resilienza 74) e sarà in gara nella categoria Campioni. Monumentale per la musica italiana, Rita Pavone ritorna sul palco dell'Ariston a ben 48 anni di distanza da quel 1972 in cui si esibì con il brano Amici Mai che non arrivò in finale. In precedenza la "signora del Geghegé" aveva partecipato nel 1969 con la canzone Zucchero classificandosi al 13° posto. La sua seconda volta fu nel ...

Paola Ferrari : “La Leotta - la D’Amico… al Festival di Sanremo ci sono state tutte - tranne me. Il bullismo su Rita Pavone? Mi fa vomitare” : Paola Ferrari, conduttrice de “La domenica sportiva”, analizza senza peli sulla lingua il prossimo Festival di Sanremo, in una intervista a “Libero”. Si parte subito sulle conduttrici sportive che hanno calcato il palco del Teatro Ariston: “Questo lavoro si fa per le emozioni e quello è un palco importantissimo. La Leotta, la d’Amico: ci sono state tutte tranne me. Sanremo sarebbe il coronamento di una carriera che iniziai a Portobello con ...