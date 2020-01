Ricette Detto Fatto, spaghetti alle cime di rapa e vongole con i segreti di Vinciguerra (Di martedì 21 gennaio 2020) Un primo piatto oggi è la ricetta che a Detto Fatto ha proposto Ilario Vinciguerra. E’ la ricetta degli spaghetti con le cime di rapa e le vongole, una vera bontà da provare. Anche per Bianca Guaccero che è pugliese e ovviamente adora le orecchiette con le cime di rapa questo piatto degli spaghetti di Vinciguerra è ottimo. spaghetti numero 11, vongole da aprire come consiglia lo chef e poi la crema delle cime di rapa. Tutti consigli molto preziosi per ottenere un primo piatto goloso per tutta la famiglia. Lo chef aggiunge anche i pomodorini essiccati per rendere il piatto di spaghetti davvero perfetto. Non perdete questa ricetta e il modo in cui Vinciguerra serve il piatto. LA RICETTA DEGLI spaghetti CON LE cime DI rapa E LE vongole – Ricette Detto Fatto Ingredienti per 4 persone: 1,5 kg di cime di rapa, 400 g di vongole, 1 spiccio di aglio, 1 limone, 400 g di spaghetti n°11, olio evo, ... ultimenotizieflash

Magnacaura : RT @Kotiomkin: #Salvini: 'Se andrò in prigione, scriverò Le mie prigioni'. Avrei detto 'Le mie ricette'. [@Lazzaro1969] #Gregoretti - elisa_ruberto : RT @Kotiomkin: #Salvini: 'Se andrò in prigione, scriverò Le mie prigioni'. Avrei detto 'Le mie ricette'. [@Lazzaro1969] #Gregoretti - FogliFabiana : RT @il_Giangi: #Salvini: 'Se andrò in #prigione, scriverò Le mie prigioni'. Avrei detto 'Le mie ricette'. #21gennaio #digiunopersalvini #G… -