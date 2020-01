Prescrizione, Pd chiede di accelerare su tempi dei processi. Nodo renziani (Di martedì 21 gennaio 2020) Altro vertice oggi a palazzo Chigi sul tema della giustizia. "Credo che la riunione sara' risolutiva", afferma il presidente del Consiglio Conte secondo cui e' sbagliato 'isolare' il tema della Prescrizione. Il Guardasigilli Bonafede portera' la riforma del processo penale che dovrebbe andare in Consiglio dei ministri probabilmente giovedi' sera. Ma e' appunto ancora il Nodo della Prescrizione a dividere la maggioranza. Il Pd e' stato informato qualche giorno fa dell'incontro che ci sara' nella sede del governo mentre a Italia viva per ora non e' arrivata alcuna comunicazione. In ogni caso i renziani restano contrari alla riforma Bonafede: "Sono altri - ha sottolineato Renzi - che hanno cambiato idea e stanno andando a rimorchio M5s. Mi dispiace molto perche' il Pd una volta era un partito riformista e garantista". "Da quando i sondaggi sono deludenti, attacca sempre e solo il partito ... ilfogliettone

