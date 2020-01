Neverwinter: Infernal Descent è finalmente disponibile su PC (Di martedì 21 gennaio 2020) Oggi Perfect World Entertainment Inc. e Cryptic Studios hanno annunciato che Neverwinter: Infernal Descent è ora disponibile su PC; il lancio su Xbox One e PlayStation 4 è previsto per il 25 febbraio. L'ultimo grande aggiornamento per l'MMORPG free-to-play ambientato nei Forgotten Realms permette ai giocatori di Neverwinter di vivere un'epica impresa basata sull'avventura per la versione cartacea di Dungeons & Dragons di Wizards of the Coast: Baldur's Gate: Discesa nell'Avernus .In Infernal Descent , la fortezza di Vallenhas è stata strappata dal Faerûn e trascinata negli abissi infuocati dell'Avernus, il primo girone dei Nove Inferi, nel corso del continuo conflitto tra diavoli e demoni noto come la Guerra del sangue. I giocatori devono unire le loro forze con due nuovi eroi, il paladino Alric Vallenhas e il bardo Etrien Sael, e con vecchie conoscenze del passato per vivere una ... eurogamer

Eurogamer_it : #Neverwinter: Infernal Descent sbarca su PC. -