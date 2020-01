Militare USA lo tampona in autostrada: uomo di 86 anni si ribalta e muore (Di martedì 21 gennaio 2020) Nicolino Barbolan, un uomo di 86 anni residente a Casier (Treviso), è morto dopo essersi ribaltato lungo l’autostrada A28. L’auto su cui viaggiava insieme alla figlia è stata tamponata da una donna di 21 anni, statunitense, in servizio alla Base Usaf di Aviano. Grave incidente stradale lungo la autostrada A28 intorno alle 12 di oggi, tra gli svincoli di Fontanafredda e Sacile (Pordenone), in direzione di Conegliano. A perdere la vita Nicolino Barbolan, un uomo di 86 anni residente a Casier (Treviso), originario di Forni Avoltri. Per cause al vaglio della polizia stradale di Pordenone la vettura su cui l’anziano viaggiava come passeggero è stata tamponata da un’auto condotta da una donna di 21 anni, statunitense, in servizio alla Base Usaf di Aviano. Il tamponamento ha innescato una carambola che ha fatto finire l’auto guidata dall’anziano dapprima contro un ... limemagazine.eu

