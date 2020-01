Isis, eletto il successore di al-Baghdadi: è al-Salbi (Di martedì 21 gennaio 2020) L’Isis ha un nuovo leader, è Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi. Il nome di guerra con cui è noto è Haji Abdullah, viene da Tal Afar, in Iraq ed è stato identificato servizi di intelligence dell’Occidente, stando a quanto riferisce il Guardian. Al-Salbi nuovo leader Al-Salbi, successore di al-Baghdadi, è uno dei fondatori dell’Isis e avrebbe supervisionato e controllato le operazioni del gruppo terroristico nel mondo. La sua elezione sarebbe avvenuta poche ore dopo la morte di al-Baghdadi ad opera di un raid americano. Sulla sua testa al momento pende una taglia corrispondente a 5 milioni di dollari spiccata dal Dipartimento di Stato americano. In un primo momento era stato fatto un nome diverso come successore di al-Baghdadi, nei mesi però non è arrivata la conferma della guida di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. L'articolo Isis, eletto il successore di ... thesocialpost

