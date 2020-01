In Polonia ci sono zone “lgbt-free” dove l’omofobia è istituzionalizzata (Di martedì 21 gennaio 2020) Swidnik, comune nel sud-est della Polonia nella regione di Lublino, dista circa 1400 chilometri da Bruxelles. Lo scorso 17 maggio, quando le istituzioni europee si tingevano di arcobaleno per la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e transfobia (Idahot), in quella cittadina di 40mila abitanti, lontana dal cuore dell’Europa, erano già in vigore da due mesi – e per la prima volta nel paese – le Strefa wolna od lgbt, letteralmente zone libere da lgbt. zone franche, dove non si può professare quella che il maggiore partito polacco di destra Prawo i Sprawiedliwość (Pis) – che traduciamo come Diritto e giustizia – definisce “ideologia lgbt”. zone che, soprattutto, ricordano tanto l’espressione tedesca Judenfrei, “libero dagli ebrei” usata dai nazisti durante la Shoah. La Polonia, pur facendo parte dell’Unione europea – dove la diversità dovrebbe essere un valore e l’identità ... wired

amnestyitalia : Sabato scorso a Varsavia giudici e avvocati di almeno 14 paesi sono scesi in piazza in difesa dei diritti umani e d… - Roberto30494440 : @Cesare14931834 @GigiEinaudi @marattin @MarcoCantamessa La Polonia sta crescendo a tassi spaventosi con i nostri so… - simonilla23 : #Viaggiincucina con i #saporidalmondo ecco una #ricetta dalla #Polonia, sono i pierogi, ottimi e anche facili da fa… -