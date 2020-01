Gremlins: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 21 gennaio 2020) Gremlins: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Lo scorso anno fu annunciato un adattamento televisivo animato di un celebre film di culto anni ’80: stiamo parlando di Gremlins. HBO ha deciso di mandare in produzione lo show ed è probabile che vedremo il suo debutto nel 2021 sulla piattaforma streaming del canale statunitense. La serie sarà un prequel del film originale e per la prima stagione sono stati commissionati 10 episodi. Al momento, HBO è in cerca di voci da prestare ai personaggi dell’animazione. Prima di passare alla trama del nuovo show, dedichiamo un po’ di spazio a un breve riepilogo del film originale e rinfreschiamoci la memoria: nella pellicola diretta da Joe Dante nel 1984, le vacanze natalizie di una cittadina vengono scosse Quando Gimzo, un piccolo esemplare di Mogwai, cadrà nelle goffe mani di Billy, un giovane ragazzo del posto. ... termometropolitico

Gremlins trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gremlins trama