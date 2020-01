Cannabis light | spunta un emendamento al Milleproroghe

Cannabis light - M5s - Pd - Leu e +Europa firmano emendamento al Milleproroghe per liberalizzarla. Salvini : “Vergogna” : Ventinove deputati di M5s, Pd, Leu e +Europa hanno firmato un emendamento al decreto Milleproroghe che punta a chiedere la liberalizzazione della Cannabis light. E all’elenco dei prodotti che si possono ottenere dalla coltivazione della canapa e che possono essere commercializzati, i deputati chiedono di aggiungere i “preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,5 per cento ...

Cannabis light - alla Camera spunta un emendamento al Milleproroghe per liberalizzarla : Una trentina di deputati di M5s. Pd, Leu e +Europa ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, in discussione in questi giorni alla Camera, per liberalizzare la Cannabis light. Solamente un mese fa una proposta simile, presentata come proposta di modifica alla manovra, fu dichiarata inammissibile.Continua a leggere

La Cannabis light è legale in Italia? Informazioni utili : In tema se la cannabis Light è legale in Italia è bene avere Informazioni utili. Difatti, data la particolarità dell’argomento,

«Cannabis light legale» - l'emendamento 5Stelle dopo l'ok in Cassazione : ROMA Via libera alla cannabis light, M5S ci riprova. Il Movimento 5Stelle prima di Natale lo aveva annunciato: «Abbiamo perso una battaglia ma non la guerra». Ed ecco che le norme cassate...

Pd e M5s a sostegno della Cannabis light? Roberto Burioni mette in guardia : "Occhio - può essere pericolosa" : Probabilmente è un dibattito che non finirà mai, ma intanto registriamo che l' ultima moda presso il governo, cioè Pd e Cinquestelle, è che la cannabis light non sarebbe considerabile una droga: perché la percentuale di tetraidrocannabinolo (Thc) sarebbe inferiore allo 0,5% e quindi la sostanza non

Cannabis light - a Sky TG24 scontro sugli effetti sulla salute. VIDEO : sulla Cannabis light e i suoi effetti sull’organismo si accende la discussione a Sky TG24, durante il programma "Timeline". A discutere durante la puntata Franca Davanzo, direttore Centro veleni dell’ospedale Niguarda di Milano, e Matteo Gracis, direttore del magazine Dolcevita. Se per la prima è fondamentale assicurarsi che la Cannabis light abbia “un tasso di tetraidrocannabinolo (Thc) inferiore allo 0,5%”, perché stiamo parlando “di ...

Dalle parole ai fatti. Il viceministro Buffagni si sottopone al test antidroga. “Trasparenza significa questo. Sfido tutti i parlamentari che parlano tanto di Cannabis light a fare lo stesso” : “Negli scorsi giorni ho sfidato tutti i parlamentari che parlano tanto di cannabis light a fare il test anti-droga. Oggi a L’aria che tira mi sono impegnato a farlo io in prima persona, ecco i risultati! Trasparenza significa questo”. E’ quanto ha annunciato, in un video pubblicato sulla su pagina Facebook, il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, mostrando il risultato negativo del test antidroga a cui ...

No - la Cannabis light non è droga : cercate di informarvi prima di parlare : Siamo negli studi di DiMartedì. Ieri sera. È l’ultima puntata dell’anno e l’ospite è di quelli d’eccezione: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’intervista è l’occasione per tracciare un bilancio dei primi 100 giorni di Governo giallorosso. A un certo punto, il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, sposta il dibattito sul tema della cannabis light, la cui commercializzazione è stata bocciata ...

Ma che si sono fumati! La Lega contro la scienza solo per fini politici. Parla il deputato M5S - Brescia : “Calendarizzare il ddl sulla Cannabis light” : Una decisione politica e non “esclusivamente tecnica” e che, di fatto, lascia gli agricoltori del settore in una situazione di assoluta incertezza e, soprattutto, non consente allo Stato di incassare un maxi-gettito su un giro d’affari di 150 milioni di euro. Questo è il duro j’accuse del deputato M5S Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari costituzionale della Camera, dopo la decisione della presidente del Senato, Elisabetta ...

Mantero - dopo il no in Senato alla Cannabis light : «Da lì parte il vero Green new deal» – L’intervista : Un verdetto di inammissibilità e un’ovazione dai banchi dell’opposizione. Si è concluso così l’iter dell’emendamento alla manovra sulla cannabis light, mirato a riempire un gap normativo che lascia nell’incertezza centinaia di agricoltori e commercianti in Italia. Approvato in commissione Bilancio, l’emendamento provava a rimediare ai difetti delle precedenti leggi sul tema che, tra le altre cose, ...

