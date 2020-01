Avanti un altro, la battuta del concorrente non piace: immediata la reazione di Paolo Bonolis (Di martedì 21 gennaio 2020) Paolo Bonolis ‘maledetto’ ad Avanti un altro. Nella puntata di domenica 19 gennaio 2020, il concorrente di nome Giovanni, che viene dalla Sardegna e che come lavoro fa il pastore, ha rivolto un “augurio” al conduttore del quiz di Canale 5. Nessuna maledizione quindi, Il giovane di Cuglieri, ha specificato a un interdetto Paolo Bonolis di essere “fan di tutte le tradizioni della mia terra, soprattutto di poesia”. Giovanni, questo il nome del concorrente, ha infatti chiesto al conduttore se poteva recitargli un augurio in sardo. Il pubblico isolano ha però subito notato sui social che si trattava di un frastimo. La parte recitata da Giovanni è, in realtà, un estratto da una poesia di Sebastiano Moretti Pittanu, scritta contro un prete Continua dopo la foto Di fatto, la traduzione – come scrive Cagliaripad.it – è la seguente: “Bestemmio ma non so bestemmiare perché Dio non mi ha dato ... caffeinamagazine

virginiaraggi : Avanti con la demolizione della Tangenziale est! Rimosso un altro pezzo della sopraelevata. Presto i cittadini torn… - trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - fattoquotidiano : Avanti un altro, il concorrente finge di fare un augurio a Paolo Bonolis in lingua sarda ma ecco cosa dice: “Ti ven… -