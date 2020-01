38enne abbandona la figlia al ristorante e poi denuncia il rapimento, solo per non pagare il conto (Di martedì 21 gennaio 2020) Una donna di 38 anni, Melissa Ashley Graham ha compiuto un gesto incredibile solo per non pagare il conto a un ristorante. La donna di Bonita Springs in Florida si è recata al ristorante con la figlia di 12 anni. Le due donne hanno cenato e per cercare di non pagare il conto la 38enne ha pensato di inscenare una messa in scena alquanto originale. Bonita Springs, dopo aver terminato di cenare, si è allontanata lasciando la figlia sola al ristorante. Poi si è recata al comando di Polizia della zona dove ha denunciato il rapimento della figlia. Ma quando è arrivata al comando della Polizia ha trovato una spiacevole sorpresa. I poliziotti già sapevano tutto quanto l’accaduto. Ad informarli aveva provveduto il proprietario del ristorante il quale aveva detto che la 38enne si era allontanata furtivamente dal locale senza pagare il conto lasciando li sola la figlia. Il ... baritalianews

