VIDEO – Australian Open 2020: Novak Djokovic dopo la vittoria n°900 in carriera (Di lunedì 20 gennaio 2020) Novak Djokovic ha conquistato la vittoria numero 900 della sua carriera a livello ATP. Il serbo si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open 2020 dopo aver sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff. Queste alcune parole del serbo durante l’intervista concessa a John McEnroe alla fine della partita: “Sono felicissimo di tornare qui in Australia, il pubblico è meraviglioso ed è fantastico giocare su questi campi. Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo e mai avrei pensato quando ho iniziato di arrivare fino a qui”. VIDEO INTERVISTA Novak Djokovic Australian Open 2020 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS andrea.ziglio@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ... oasport

Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - VillgraterM : We are not Fognini! Diritto largo nel tie-break? Fognini lancia la racchetta e la spezza in due - ElenaLorenzini9 : Un tennista che chiede a una raccattapalle di sbucciargli una banana anche NO -