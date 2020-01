Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 08:15 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Viabilità DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 8.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASSIA E TRIONFALE E PIU AVANTI TRAFFICO INTENSO TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE SEMPRE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DA TOR VERGATA AL RACCORDO, CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO TRAFFICO SOSTENUTO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 DAL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SEMPRE IN ENTRATA VERSO Roma CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E RACCORDO CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E RACCORDO E SULLA VIA APPIA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO: QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI ... romadailynews

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-01-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-01-2020 -