Traffico Roma del 20-01-2020 ore 12 | 30

DA QUESTA SERA IMPORTANTI LAVORI IN PROGRAMMA PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. LE OPERE DI MANUTENZIONE PER IL MANTO STRADALE E PER IL RIVESTIMENTO INTERNO DELLA GALLERIA STESSA, COMPORTANO LA CHIUSURA TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST'ULTIMO TRATTO, DALLE 22 DI OGGI. IL DIVIETO DI TRANSITO È CONTINUATIVO, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, FINO ALLA RIAPERTURA PREVISTA IL 4 APRILE. IN ZONA TESTACCIO È CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA MARMORATA. A CAUSA DEL CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI IN DIREZIONE PIRAMIDE. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO IL 31 GENNAIO. LAVORI E LIMITAZIONI AL Traffico ANCHE IN ZONA PARIOLI: DA OGGI CHIUSA VIA TOMMASO SALVINI, TRA PIAZZA BLIGNY E VIA LUIGI BELLOTTI BON. A CAUSA DEL CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO PER GLI AUTOBUS IN VIALE RomaNIA E PIAZZA BLIGNY IN CORRISPONDENZA DEI TRATTI INTERESSATI

