Sophos presenta Intercept X for Mobile con nuove funzioni di sicurezza per Android, iOS e ChromeOS (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sophos presenta Intercept X for Mobile con nuove funzionalità di sicurezza per dispositivi Android, iOS e ChromeOS. L'app è in grado di proteggere gli utenti anche dalle minacce Fleeceware, che continuano a proliferare. L'articolo Sophos presenta Intercept X for Mobile con nuove funzioni di sicurezza per Android, iOS e ChromeOS proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

informazionecs : Sophos presenta Intercept X for Mobile, la nuova soluzione di sicurezza per sistema operativo Chrome e protezione d… - AndroidNewss : #news Sophos presenta il nuovo Intercept X for Mobile, antimalware per #Android e iOS – Il… - ilsoftware : Sophos presenta il nuovo Intercept X for Mobile, antimalware per Android e iOS -