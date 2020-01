Sci alpino, Coppa del Mondo Bansko 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 saluta l’Italia e il Sestriere e si sposta a Bansko, in Bulgaria per tre giorni di gare intensi. Le atlete del Circo Bianco, infatti, saranno impegnate in tre prove veloci. Si inizierà venerdì 24 gennaio con la discesa libera recupero di quella di Val d’Isere, quindi sabato 25 sarà la volta della discesa vera e propria, prima del supergigante di domenica 26. Vedremo all’opera, quindi, la nostra Sofia Goggia, smaniosa di andare a caccia di podi e vittorie dopo una stagione un po’ ad alti e bassi. Occasioni ideali anche per Nicol Delago e Francesca Marsaglia, sempre più nei piani alti delle classifiche delle prove veloci. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte ... oasport

