Sanremo 2020, tutti i cachet | Quanto guadagneranno Amadeus e le conduttrici (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo è alle porte e come ogni anno continuano ad alternarsi polemiche di ogni genere. A partire dalle presunte frasi sessiste di Amadeus, passando per i cantanti esclusi, fino ad arrivare agli ospiti, sono tanti gli argomenti di discussione. Oggi in particolare ci soffermeremo sui compensi, per scoprire Quanto riceveranno il conduttore … L'articolo Sanremo 2020, tutti i cachet Quanto guadagneranno Amadeus e le conduttrici proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -