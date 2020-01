QUESTA SETTIMANA a UNA VITA, le anticipazioni fino al 24 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Parte una nuova SETTIMANA lavorativa, con la telenovela Una VITA che prosegue il suo cammino nel pomeriggio di Canale 5. Al momento non sono ancora previste puntate serali, quindi riepiloghiamo le anticipazioni su quel che succederà in daytime fino al 24 gennaio 2020: Don Telmo mostra a Lucia un catalogo, ed è l’occasione per un’intima chiacchierata tra i due che lascia perplessa Ursula. Intanto Samuel indaga su Telmo. A casa Palacios c’è gran fermento: tutta la famiglia è impegnata a preparare la prossima mossa del piano ideato per eludere le usanze di Cabrahigo. Lucia e Telmo hanno ritrovato l’antica complicità e trascorrono sempre più tempo insieme, ma Samuel ha un piano per allontanare Telmo da Lucia e dalla sua eredità. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Samuel rivela a Telmo di essere al corrente del suo ... tvsoap

