Piemonte: 2 escursionisti dispersi nel Vercellese, recuperati dai vigili del fuoco (Di lunedì 20 gennaio 2020) Due escursionisti che ieri sera si sono persi tra le montagne di Borgosesia, in località Ara, sono stati recuperati dai vigili del fuoco del distaccamento di Varallo (Vercelli). Sorpresi dal buio, i due non sono riusciti a trovare una via sicura per il ritorno. I vigili del fuoco, coadiuvati dalle sale operative di Vercelli e Novara, hanno individuato le due persone tramite tecniche avanzate di topografia applicata al soccorso, portandole in salvo.L'articolo Piemonte: 2 escursionisti dispersi nel Vercellese, recuperati dai vigili del fuoco Meteo Web. meteoweb.eu

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Piemonte, bloccati dal ghiaccio in montagna: salvati 4 escursionisti #Jervis - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Piemonte, bloccati dal ghiaccio in montagna: salvati 4 escursionisti #Jervis - Ansa_Piemonte : Bloccati dal ghiacci,salvi escursionisti - Piemonte -