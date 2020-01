Mara Venier, non ce n’è per nessuno | La conduttrice al settimo cielo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mara Venier si conferma sempre più signora della domenica: la sua Domenica In vola negli ascolti ma non solo, confermandosi anche trend topic sui social! Domenica In: ascolti da record Nella puntata di domenica 19 gennaio il contenitore pomeridiano di RaiUno ha sfiorato il 19% di share, per la precisione il 18, 63 % totalizzando … L'articolo Mara Venier, non ce n’è per nessuno La conduttrice al settimo cielo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

MattiaBriga : Buongiorno e buona domenica ! Oggi sarò ospite di Mara Venier, nel salotto d’Italia di #DomenicaIn ?? - fattoquotidiano : SAN BETTINO La figlia di Craxi ospite di Rai1, nel salotto di Mara Venier: “Tuo padre era un amico” [di Ilaria Proi… - trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale -