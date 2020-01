Lecce: anziani legati, picchiati e lasciati senza letto in casa di riposo, 11 denunce (Di lunedì 20 gennaio 2020) I maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti di una casa di riposo del Salento scoperti dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Lecce. Il blitz dei militari nella residenza socio sanitaria assistenziale era scattato a seguito della denuncia da parte di un dipendente interno alla stessa struttura. anziani legati e immobilizzati con la forza senza reale motivo, altri picchiati violentemente sulle mani fino a provocargli vistose ecchimosi agli arti e altri ancora privati del letto per il riposo. È la serie di abusi e violenze che sarebbero stati messi in atto sui pensionati ospiti di una casa di riposo per anziani del Salento e scoperti nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Lecce. Al termine dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Lecce, i Carabinieri del Nas hanno denunciato 11 persone, tra responsabili e dipendenti ... limemagazine.eu

