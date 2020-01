Khagendra Thapa Magar, l’uomo più piccolo al mondo è morto (Di lunedì 20 gennaio 2020) E’ morto a 27 anni Khagendra Thapa Magar, l’uomo più piccolo al mondo è stato stroncato da una polmonite E’ morto a 27 anni Khagendra Thapa Magar, entrato nel guinness dei primati come l’uomo più piccolo del mondo. A dare la notizia del suo decesso è stata la famiglia, che ha detto che si trovava in un ospedale in Nepal. Alto appena 67,08 centimetri, a causare la morte di Khagendra è stata una grave forma di polmonite. Già in passato ne aveva sofferto, ma stavolta a risentirne era stato il cuore, e non ce l’ha fatta. Nato il 4 ottobre 1992, Khagendra Thapa Magar ha detenuto il record di uomo più piccolo del mondo fino al 14 giugno 2011. Infatti, in quella data fu il filippino Junrey Balawing ad ottenere il titolo, proprio lo stesso giorno che compiva 18 anni. Balawing è alto 65,58 cm e pesa 4,5 chili. Khagendra Thapa Magar conquistava con il suo sorriso La storia di Khagendra Thapa ... kontrokultura

