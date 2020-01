Incendio in abitazione a Santa Croce del Sannio, paura per una donna (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSanta Croce del Sannio (Bn) – Incendio in abitazione in via Caccavali a Santa Croce del Sannio alle 5, questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare l’Incendio. Nell’abitazione era presente anche una donna, fortunatamente per lei nessuna conseguenza, messa in salvo subito dai cittadini del posto. L’Incendio, dopo un primo sopralluogo, sembra che sia partito dal tetto. L'articolo Incendio in abitazione a Santa Croce del Sannio, paura per una donna proviene da Anteprima24.it. anteprima24

