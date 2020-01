Il sogno di Putin: ripopolare la Siberia e l’Estremo oriente russo (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Russia ha un problema risalente all’epoca zarista che è chiamato “Siberia ed Estremo oriente” (Сибирь и Дальний Восток). Infatti, sebbene 110 milioni di russi, su una popolazione totale di circa 145 milioni, vivano nella cosiddetta parte europea, che occupa soltanto il 23% del territorio della federazione, la parte che giace al di là dei monti Urali è stata storicamente spopolata ed utilizzata per attività estrattive o, nei tempi staliniani, per inviare criminali e dissidenti politici al confino nei celebri gulag. Sviluppare la parte più remota e selvaggia del paese, ma anche la più ricca di risorse naturali, rientrava fra gli obiettivi di lungo termine delineati da Vladimir Putin a metà dei primi anni 2000, ma la lotta al terrorismo e al separatismo nord-caucasico, le pressioni provenienti dalla Nato e, infine, il regime sanzionatorio legato alla questione ucraina, ... it.insideover

EmilioBerettaF1 : Un Putin è per sempre, ecco come il presidente russo vuole trasformarsi in presidente a vita… - BorderKeroro : RT @a_meluzzi: Putin e il Patriarca rilanciano il sogno di Mosca, la Terza Roma - - orsa_tatiana1 : RT @a_meluzzi: Putin e il Patriarca rilanciano il sogno di Mosca, la Terza Roma - -