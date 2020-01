Furto sventato in un’abitazione, ladro arrestato dopo un inseguimento (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di repressione dei reati, in particolare per contrastare i reati di criminalità diffusa ed il fenomeno dei furti in appartamento, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – Sezione Falchi, impiegati nei servizi di prevenzione e vigilanza durante l’evento “Luci d’artista 2019-20”, nella serata di sabato 18 gennaio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pluripregiudicato, ritenuto responsabile di tentato Furto e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, transitando in via San Leonardo, notavano due giovani incappucciati saltare da un balcone di un’abitazione al primo piano; alla vista dei poliziotti, i due si davano a precipitosa fuga in due diverse direzioni, mentre uno dei due, scappando, buttava a terra un grosso cacciavite che veniva poi recuperato e ... anteprima24

