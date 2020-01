Colesterolo alto? I cibi da mangiare e quelli da evitare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Colesterolo alto è una condizione molto pericolosa per la nostra salute. Quando i valori, infatti, sono troppo alti il rischio che sopraggiungano delle malattie cardiache aumenta vertiginosamente. Il motivo è presto detto: il Colesterolo cattivo ostruisce le arterie che rischiano di intasarsi riducendo il flusso sanguigno. Ed ecco che problemi seri come infarto ed ictus sono dietro l’angolo. Ecco perché, in caso di Colesterolo alto, è bene stare molto attenti a cosa mangiamo. Colesterolo alto, cosa mangiare Fortunatamente non sono pochi gli alimenti che possiamo mangiare nel caso in cui soffrissimo di Colesterolo alto. Bere molta acqua è importantissimo e comunque non sarà necessario sottoporsi ad una dieta eccessivamente complicata. Le fibre solubili sono indubbiamente l’alimento principe per abbassare i livelli di Colesterolo. Questo è possibile perché le fibre ... kontrokultura

KontroKulturaa : Colesterolo alto? I cibi da mangiare e quelli da evitare - - Gionni85954097 : Colesterolo totale alto, LDL idem, HDL sotto la soglia della’accettabilità. Fumo. Bevo. Sono felice. - MonariPierluigi : Il colesterolo alto fa male solo alle nostre tasche ed è benefico per le tasche di bigpharma... -