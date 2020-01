Calciomercato Inter, Ausilio: «Eriksen, fatto un’offerta ufficiale. Su Moses…» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Da Eriksen a Victor Moses, passando per Giroud: tutte le novità di Piero Ausilio sul Calciomercato dell’Inter Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha rilasciato alcuni aggiornamenti importanti sulle trattative di Calciomercato intrattenute dal club. Ecco le sue parole. Eriksen – «E’ un top player ed è normale che ci siano tanti top club su di lui. Noi ci siamo: abbiamo fatto un’offerta ufficiale al Tottenham, ora stiamo aspettando la risposta. Ma l’operazione rimane sempre difficile perché si parla di un grandissimo calciatore e ci sono tante società, faremo tutto il possibile per prenderlo e ci giocheremo tutte le nostre carte». MOSES – «Stiamo facendo le nostre valutazioni, c’è un principio di accordo per Moses con il Chelsea. Può essere un’opportunità ma dobbiamo aspettare a parlarne in maniera sicura, ... calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | Nei prossimi giorni, l'#Inter può chiudere per gli arrivi di #Eriksen e #Moses - DiMarzio : ??Dopo #Young, altro rinforzo sugli esterni in arrivo per l’#Inter ???Le parole dell’allenatore del Chelsea su… - FabrizioRomano : L’agente di Tahit Chong ha incontrato l’Inter in queste ore: offerto l’esterno classe ‘99 del Manchester United a s… -