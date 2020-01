Becca il marito grazie ai pompieri: imbarazzo a luci rosse (Di lunedì 20 gennaio 2020) Questo signore della provincia di San Francesco non è certo il primo né sarà l’ultimo a cercare in un filmato porno un po’ di piacere. È certo però che il suo vizietto si è trasformato in un episodio davvero imbarazzante quando la moglie 80enne ha fatto per uscire dalla camera da letto ma l’ha trovata chiusa. Rimasta bloccata dentro, la donna ha provato subito a telefonare al marito per chiedere aiuto, sapendolo nella stanza accanto. Ma il coniuge, 80 anni anche lui, non ha risposto alle telefonate, al punto da far preoccupare l’anziana pensionata. In ansia per il marito e ancora chiusa nella stanza, la signora ha chiamato i figli, che hanno immediatamente chiesto il soccorso del 118 e dei vigili del fuoco, convinti anche loro che il padre avesse avuto un malore. Niente di più lontano dalla realtà: l’anziano era intento a fare ben altro, senza accorgersi ... velvetgossip

