Bagnoli, ruspe in azione: parte la bonifica. Provenzano: A nome dello Stato, scusate il ritardo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono entrate in azione le prime ruspe impiegate nelle operazioni di bonifica dell’area ex Italsider a Bagnoli. I mezzi meccanici hanno incominciato ad operare nel corso del sopralluogo che, questa mattina, stanno tenendo sul posto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il commissario straordinario del governo, Francesco Floro Flores, l’ad di Invitalia, Domenico Arcuri e il presidente della Municipalita’ Bagnoli – Fuorigrotta, Diego Civitillo. Provenzano e de Magistris, “armati” di cellulare, hanno immortalato le prime operazioni di movimento terra. “Dopo oltre 25 anni sento il dovere di dire a nome dello Stato italiano e a nome dei cittadini di Bagnoli, di Napoli e del Sud: scusate il ritardo”, ha affermato il ministro per il Sud. “Oggi – aggiunge – partono i lavori, vengono ... ildenaro

