Australian Open 2020: Novak Djokovic regala un set al tedesco Struff e poi accede al secondo turno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Buona la prima per Novak Djokovic, che accede al secondo turno degli Australian Open 2020. Il serbo ha sconfitto in quattro set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6 6-2 2-6 6-1 dopo poco più di due ore di gioco. Un buon esordio quello del campione uscente, che si è totalmente rilassato nel terzo set, regalandolo ad uno Struff che può certamente recriminare per un sorteggio davvero sfortunato. Inizio di match equilibrato, ma Djokovic fa capire subito di non avere troppi problemi a gestire l’ottimo servizio del tedesco. Nel sesto game il serbo si procura due palle break e riesce a strappare la battuta all’avversario. Proprio nel momento di chiudere il set, avanti 5-3, però, Djokovic subisce clamorosamente il controbreak da parte di Struff. Si va di conseguenza al tie-break, che vede il serbo partire sul 3-0 e poi conservare questo vantaggio fino al 7-5 ... oasport

