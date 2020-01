ULTIM’ORA-Terremoto in Albania: due fortissime scosse in pochi minuti (Di domenica 19 gennaio 2020) Terremoto in Albania: due scosse di magnitudo 4.4 in pochi minuti Due forti scosse di Terremoto si sono registrate in Albania poco dopo le 13:30 di domenica 19 gennaio: la magnitudo, in entrambi i casi, è stata di 4.4. Le due scosse vengono confermate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione della zona colpita. Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania. In particolare, secondo quanto riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto alle 13:38 ora italiana. Subito dopo, a circa un quarto d’ora di distanza, una seconda scossa ha colpito la stessa zona con un’intensità praticamente identica a quella del sisma precedente: in entrambi i casi la magnitudo è stata 4.4. La zona colpita è praticamente la stessa, a una profondità uguale, in entrambi i casi a dieci chilometri, secondo quanto ... Leggi la notizia su howtodofor

