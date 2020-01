Terremoto in Piemonte, paura tra Cuneo e Asti: tante chiamate ai vigili del fuoco [DATI e MAPPE] (Di domenica 19 gennaio 2020) Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km sudovest da Neive (Cuneo) alle 06:22:06, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di Alba, Asti, Barbaresco, Castagnole delle Lanze, Neive, Govone, Costigliole d’Asti, Guarene, San Damiano d’Asti, Cisterna d’Asti (DATI “Hai Sentito il Terremoto”). tante le telefonate di cittadini spaventati giunte ai centralini dei vigili del fuoco. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.L'articolo Terremoto in Piemonte, paura tra Cuneo e Asti: tante chiamate ai vigili del fuoco DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

d1u1x1 : RT @Paolodallamora: Scossa #terremoto in #piemonte alle 6:20, dove? io nelle Langhe ho sentito tutto traballare - giangio87 : Terremoto in #Piemonte, state tutti bene? - giangio87 : RT @fanpage: Scossa di #terremoto all'alba, trema la terra in Piemonte -